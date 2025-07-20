Зеленский ввел санкции против признанной в РФ иноагентом журналистки Зеленский ввел санкции против признанной в РФ иноагентом журналистки Латыниной

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении нескольких граждан РФ и Украины. Документ опубликован на сайте украинского лидера. В черный список попали журналистка Юлия Латынина (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и российский военный корреспондент Татьяна Аксененко.

Кроме того, санкции распространяются на граждан Украины — бывшего депутата Верховной рады Наталью Королевскую, экс-депутата Геннадия Балашова и блогера Андрея Серебрянского.

Ранее стало известно, что в отношении шеф-редактора издания The Insider (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Тимура Олевского возбуждено уголовное дело об участии в деятельности нежелательной на территории РФ организации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Решение приняли по итогам проверки Преображенской межрайонной прокуратуры, уточнили в ведомстве.

До этого сообщалось, что СК России завел уголовное дело об участии в нежелательной организации против журналиста интернет-издания «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Дмитрия Кузнеца. Также рассматривается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.