Кравчук прокомментировал санкции СНБО

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Введение санкций в отношении глав политсовета партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» свидетельствует об «уничтожении демократии» на Украине. Об этом говорится в заявлении фракции.

ОПЗЖ оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима Зеленского свести счёты с...