Кравчук прокомментировал санкции СНБО

Экс-президент Украины и глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук с одобрением высказался о санкциях, введённых СНБО Украины против ряда оппозиционных физических и юридических лиц.
У страны, которая воюет, не может быть поблажек, не может быть участия кого-то, кто идёт вразрез с борьбой народа за независимость, вредит этой борьбе. Я поддерживал и поддерживаю реальные конкретные действия не только СНБО, но и Верховной рады, президента Украины. Идёт реальная война, — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
Как сообщал NEWS.ru, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл санкции против пяти граждан РФ, трёх украинцев и 19 юридических лиц. В их числе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Рестрикции по статье «финансирование терроризма» наложены на всё имущество, принадлежащее Медведчуку.