https://static.news.ru/photo/65bff9f6-2e34-11ea-92e5-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: 1leonidkravchuk/facebook.com

Украина является разделённым на три части государством, а её народ — нация без ДНК, которая не может найти общего корня. Об этом заявил бывший президент страны Леонид Кравчук.

Украина — страна разных интересов. Есть три маленькие Украины: Юго-Восток, Центр и Запад. Разные исторические корни. Разные ментальности. Разная историческая память, — заявил бывший руководитель в беседе с Надеждой Савченко в эфире телеканала ZIK.

Экс-депутат Верховной рады выразила мнение, что «ДНК крови» у народа Украины все-таки одинаковая, а у жителей разных территорий, несмотря на разногласия, есть много общего.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина является источником «неприятностей и лишней головной боли», а не приоритетом для президента США Дональда Трампа. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, отметив, что американский лидер не упомянул Незалежную среди тем, которые обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.