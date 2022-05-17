«Козёл отпущения»: должность премьера Франции назвали прикрытием Макрона Политолог Фёдоров заявил, что новый премьер-министр Франции «прикроет» Макрона внутри страны

Элизабет Борн / Фото Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый премьер-министр Франции Элизабет Борн «прикроет» президента Пятой республики Эммануэля Макрона внутри страны, занимаясь социальными проблемами, вопросами экологии и промышленности, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. Политолог добавил, что в данной стране глава правительства традиционно считается «в хорошем смысле козлом отпущения, разменной фигурой».

На политическом олимпе во Франции всегда президент, а премьер — разменная фигура, в хорошем смысле козёл отпущения. Он отвечает за текущую политику, внутренние проблемы, вопросы внутри Евросоюза. Поэтому обычно премьер у власти находится два-три года. Основными требованиями для нового премьера были: проводить социальный курс, заниматься промышленностью и экологией. Борн их олицетворяет лучше всех, кроме того, она женщина, а гендерный вопрос на Западе тоже актуален. У неё инженерное образование, она была министром труда, занималась практической экономикой. Это практик, а не теоретик, — рассказал Фёдоров.

Собеседник подчеркнул, что на отношения Парижа и Москвы Борн вряд ли повлияет, так как «королевские функции — внешняя политика, оборона, безопасность — прерогатива президента Франции, так что европейская страна от жёсткого диалога с Кремлём и санкционной политики не откажется».

Во Франции даже МИД подчиняется больше президенту, а не премьер-министру. Борн прикроет Макрона внутри страны, в вопросах «социалки», экологии и промышленности, в делах внутри ЕС, — отметил Фёдоров.

Ранее на сайте французского правительства сообщили, что премьер-министр Франции Жан Кастекс подал Макрону прошение об отставке. Французский лидер принял его. Новым главой кабмина республики стала Элизабет Борн.