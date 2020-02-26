https://static.news.ru/photo/18106c0a-58a9-11ea-9e91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Passaro/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Высокую температуру выявили у пассажирки автобуса, приехавшего из Италии на Украину. Всех пассажиров транспортного средства доставили в больницу для проверки на заражение коронавирусом.

До прибытия врачей автобус находился на безопасном расстоянии, рассказала пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук. Инцидент произошёл на КПП «Тиса» границы Украины и Венгрии.

В настоящий момент врачи проводят обследование всех пассажиров, передаёт «Униан».

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выдача российских виз гражданам Ирана будет приостановлена с полуночи 28 февраля в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом объявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Ограничения не коснутся деловых и гуманитарных виз. Вице-премьер объяснила введение этой меры тем, что в Иране наблюдается значительный рост числа случаев заболевания, вызываемого вирусом COVID-2019.