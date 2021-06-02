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Европа

Компания Lufthansa отменила четыре рейса до России и обратно

10:29, 02 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запланированные на 2 июня рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно были отменены немецкой авиакомпанией Lufthansa. По словам представителей перевозчика, данное решение является разовым случаем. Об этом пишет РИА Новости.

В компании рассказали, с чем связаны указанные корректировки в работе. Оказалось, что рейсы отменили из-за «неполучения разрешения от воздушных ведомств». Однако не уточняется, какая сторона, немецкая или российская, отказалась их предоставить.

До этого Lufthansa получила разрешения на полёты в Москву и Санкт-Петербург по изменённым маршрутам, минуя воздушное пространство Белоруссии. Вопрос о полётах авиалайнеров над территорией Белоруссии возник после инцидента с бортом ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был посажен в Минске.

Накануне авиавласти Германии не выдали авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня.

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