Компания Lufthansa отменила четыре рейса до России и обратно

https://static.news.ru/photo/24e79790-c375-11eb-98dc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запланированные на 2 июня рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно были отменены немецкой авиакомпанией Lufthansa. По словам представителей перевозчика, данное решение является разовым случаем. Об этом пишет РИА Новости.

В компании рассказали, с чем связаны указанные корректировки в работе. Оказалось, что рейсы отменили из-за «неполучения разрешения от воздушных ведомств». Однако не уточняется, какая сторона, немецкая или российская, отказалась их предоставить .

До этого Lufthansa получила разрешения на полёты в Москву и Санкт-Петербург по изменённым маршрутам, минуя воздушное пространство Белоруссии. Вопрос о полётах авиалайнеров над территорией Белоруссии возник после инцидента с бортом ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был посажен в Минске.

Накануне авиавласти Германии не выдали авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня.