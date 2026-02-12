Зимняя Олимпиада — 2026
Комбриг ВСУ придумал, как устранять неугодных

РИА Новости: комбриг ВСУ создал штрафбат для устранения неугодных

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Комбриг 15-й бригады нацгвардии Украины «Кара-Даг» создал «штрафбат» для устранения неугодных командованию бойцов, рассказали РИА Новости в силовых структурах. Отмечается, что людей держат в яме, а потом отправляют на смерть.

В 15-й бригаде официально появился свой штрафбат. Не по документам, не по приказам. А по факту. Его слепили на базе четвертого батальона и превратили в яму для всех несогласных. Формальный повод универсальный: СЗЧ (дезертиры. — NEWS.ru) и отказники, — сообщили в силовых структурах.

Собеседник агентства, однако, подчеркнул, что это лишь формальный повод. В штрафбат, по его словам, отправляют несогласных — тех, кто спорит, задает вопросы, отказывается быть «немым мясом» или просто попал «под горячую руку».

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что заместитель командира батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ организовал травлю подчиненных. Он применял против них физическую силу и использовал огнестрельное оружие, а систематические издевательства начались после публикации видео, на котором командир батальона грозил солдатам расстрелом.

