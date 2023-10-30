Комбат ВСУ рассказал об ухудшении ситуации на фронте Комбат ВСУ Кухарчук: Киев проигрывает РФ из-за неготовности общества к конфликту

Фото: МО Украины

Комбат Вооруженных сил Украины Дмитрий Кухарчук заявил в интервью украинскому «Пятому каналу», что страна в стратегическом плане проигрывает в конфликте с Россией. Это связано с тем, что украинское общество неадекватно воспринимает обстановку на фронте, отметил военный.

Кухарчук отметил, что в начале боевых действий многие украинцы были готовы идти на фронт добровольцами, но затем ситуация изменилась. Он подчеркнул, что после отхода солдат ВС РФ от Киева в обществе пошли разговоры, что российская армия не умеет воевать и ВСУ добьются победы через неделю-две, максимум месяц.

У нас произошел слом видения реальности. А в России он не произошел. Они начали понимать, что война не дастся им просто. Поняли, что воевать придется долго, — заявил Кухарчук.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Украина больше не может продолжать конфликт с Россией. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский является «потерянной фигурой».

Соскин подчеркнул, что на фронте не хватает людей: погибших некем заменить, потому что украинцы не хотят идти воевать. И «они правы», констатировал экс-советник, потому что нет никакого смысла в том, чтобы «идти и умирать».