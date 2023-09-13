Командующий ВВС Украины Олещук взял ответственность за удар по Крыму

Фото: Соцсети

Николай Олещук

Удар по территории Севастополя минувшей ночью был нанесен с помощью авиации, сообщил в своем Telegram-канал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил украинских летчиков за «боевую работу».

А пока россиян «штормит» и они до сих пор приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе, благодарю пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины, — написал Олещук.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ использовали банальную тактику для прорыва российской противовоздушной обороны во время удара по Севастополю. По его словам, они запустили большое количество снарядов с целью перегрузить ПВО. В этом случае первые ракеты сбиваются, а последующие обнаруживаются в последний момент, поскольку летят на предельно малой высоте.

ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя в ночь на 13 сентября. По данным Минобороны России, по предприятию было выпущено десять крылатых ракет. Семь из них были перехвачены, а остальные попали в корабли, которые находились на ремонте. Кроме того, была попытка атаки с помощью трех безэкипажных катеров, но все они были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков».

По данным властей города, в результате атаки пострадали 24 человека, семь многоквартирных домов и один частный получили различные повреждения.