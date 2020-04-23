Командира британской подлодки заподозрили в организации тусовки в карантин

https://static.news.ru/photo/b24874d0-8616-11ea-9f1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Zachary Wickline

Руководство Военно-морских сил Великобритании начало расследование в отношении командира атомной подводной лодки HMS Trenchant Джона Льюиса после появления в Сети кадров устроенной на пристани вечеринки барбекю.

Подлодка пришла на базу в Девонпорт, и командир решил поднять боевой дух экипажа по возвращении на сушу, хотя должен был отправить моряков в двухнедельный карантин. Льюиса предупреждали, что в период пандемии коронавируса подобные мероприятия будут неуместными, отмечает LBC News.

Tabloids have story about CO of HMS Trenchant being disciplined for allowing crew to hold barbecue & party on the jetty at Devonport.



MoD making no official comment for now, pending investigation. pic.twitter.com/XCDX3Q47NP — NavyLookout (@NavyLookout) April 23, 2020

В Королевском военно-морском флоте комментировать ситуацию отказались, сославшись на проведение расследования. Командира могут отстранить от должности и даже уволить из ВМС. Двое моряков, отказавшиеся прекратить вечеринку по требованию старшего офицера военно-морской базы, были наказаны дисциплинарно.

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