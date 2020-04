Командира британской подлодки заподозрили в организации тусовки в карантин

Подлодка пришла на базу в Девонпорт, и командир решил поднять боевой дух экипажа по возвращении на сушу, хотя должен был отправить моряков в двухнедельный карантин. Льюиса предупреждали, что в период пандемии коронавируса подобные мероприятия будут неуместными, отмечает LBC News.

Tabloids have story about CO of HMS Trenchant being disciplined for allowing crew to hold barbecue & party on the jetty at Devonport.



MoD making no official comment for now, pending investigation. pic.twitter.com/XCDX3Q47NP