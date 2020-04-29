Европа

Командира британской подлодки сняли с должности после вечеринки экипажа

14:53, 29 апреля 2020
Подводная лодка HMS Trenchant Подводная лодка HMS Trenchant Фото: wikimedia.org

Командир атомной подводной лодки HMS Trenchant британского королевского флота Джон Льюис лишился должности после того, как разрешил экипажу устроить вечеринку на базе в Девенпорте в условиях пандемии коронавируса.

Как отмечает Sky News, мужчину не стали увольнять из Военно-морского флота. По данным источника телеканала, решение о снятии Льюиса с должности было принято после нескольких инцидентов, поставивших под сомнение его способность руководить моряками.

Мы можем подтвердить, что командир HMS Trenchant был снят с должности, — заявили в Королевском ВМФ, отказавшись обсуждать подробности.

Как писал NEWS.ru, Льюис по возвращении на сушу должен был отправить экипаж на двухнедельный карантин. Вместо этого командир решил поднять боевой дух моряков и разрешил провести вечеринку барбекю на пристани.

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