Командира британской подлодки сняли с должности после вечеринки экипажа

https://static.news.ru/photo/5de01278-8a11-11ea-8db5-fa163e074e61_660.jpg Подводная лодка HMS Trenchant Фото: wikimedia.org

Командир атомной подводной лодки HMS Trenchant британского королевского флота Джон Льюис лишился должности после того, как разрешил экипажу устроить вечеринку на базе в Девенпорте в условиях пандемии коронавируса.

Как отмечает Sky News, мужчину не стали увольнять из Военно-морского флота. По данным источника телеканала, решение о снятии Льюиса с должности было принято после нескольких инцидентов, поставивших под сомнение его способность руководить моряками.

Мы можем подтвердить, что командир HMS Trenchant был снят с должности, — заявили в Королевском ВМФ, отказавшись обсуждать подробности.

A Royal Navy captain of a submarine has lost his job after holding a barbecue for his crew during the #coronavirus lockdown.



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Как писал NEWS.ru, Льюис по возвращении на сушу должен был отправить экипаж на двухнедельный карантин. Вместо этого командир решил поднять боевой дух моряков и разрешил провести вечеринку барбекю на пристани.