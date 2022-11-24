Командир отряда «Крым» назвал размер зарплаты иностранных наемников ВСУ Командир отряда «Крым»: у иностранных наемников ВСУ зарплата упала до €1000 в день

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Заработная плата иностранных наемников, воюющих в рядах Вооруженных сил Украины, составляет до €1000 в день, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений российского добровольческого штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд. Он уточнил, что до этого выплаты были больше — €1200-1500.

В самом начале всего этого (СВО. — прим. NEWS.ru), чтобы привлечь побольше народу, были (выплаты иностранным наемникам. — прим. NEWS.ru) суммы такие: €1200—1500 в день. Сейчас где-то в районе €1000 такая у них зарплата дневная, — рассказал Бонд.

Боец добровольческого отряда уточнил, что узнал о размере зарплата от пленных, а также из радиоперехватов. Кроме того, Бонд слышал такую информацию от «ребят, которые ходили в тыл к врагу».

Ранее американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что на Украине есть три категории воюющих на стороне Киева иностранных наемников. В одну из них входят действующие сотрудники иностранных армий и разведывательных служб, во вторую — наемники из восточноевропейских государств, в частности речь идет о бойцах из Польши, в третью — добровольцы из западных стран.