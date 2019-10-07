https://static.news.ru/photo/a05a8426-e930-11e9-a57e-fa163e074e61_660.jpg Кит Флинт Фото: Ian Gavan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аукционный дом Cheffins в Великобритании выставит на торги около 170 предметов, принадлежавших покойному участнику группы The Prodigy Киту Флинту. В частности, с молотка уйдёт готическая дубовая кровать и кольцо, которое музыкант носил в носу.

Кроме того, на аукционе представят золотой комод, награду MTV, архив сольных записей, художественные работы и одежду Флинта. Аукцион состоится в ноябре 2019 года, а заработанные на нём средства позволят погасить долги музыканта, передаёт The California Sun .

Keith Flint’s personal belongings are up for auction — including his MTV awards, custom-made bed and iconic nose ring https://t.co/B6wt4XG566 pic.twitter.com/nmaFNpW7Fo — The California Sun (@Thecalifornias3) 7 октября 2019 г.

Ранее News.ru писал, что умерший в марте 2019 года Флинт имел непогашенные долги и неуплаченные налоги на сумму 7,3 миллиона фунтов стерлингов. За несколько дней до смерти Флинт выставил на продажу свой дом за 1,5 миллиона фунтов стерлингов, а принадлежащая ему сеть пабов имела долги на сумму более полумиллиона фунтов стерлингов.