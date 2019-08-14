Умерший в марте 2019 года вокалист группы Prodigy Кит Флинт имел непогашенные долги и неуплаченные налоги на сумму 7,3 миллионов фунтов стерлингов.
За несколько дней до смерти Флинт выставил на продажу свой дом за 1,5 миллиона фунтов стерлингов, а принадлежащая ему сеть пабов имела долги на сумму более полумиллиона фунтов стерлингов, пишет
Состояние музыканта после урегулирования финансовых дел сократилось до 4,3 миллионов фунтов стерлингов, за последние два года выступлений с группой Флинт заработал около полутора миллионов.
Как писал News.ru ранее, смесь из алкоголя и наркотиков обнаружили эксперты в крови умершего в начале марта вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. Согласно материалам расследования, в организме певца присутствовало «существенное количество» спиртного, кокаина и кодеина. Последний является противокашлевым лекарственным препаратом, но в больших дозах оказывает наркотический эффект.