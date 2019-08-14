Фото: Britta Pedersen/dpa

Умерший в марте 2019 года вокалист группы Prodigy Кит Флинт имел непогашенные долги и неуплаченные налоги на сумму 7,3 миллионов фунтов стерлингов.

За несколько дней до смерти Флинт выставил на продажу свой дом за 1,5 миллиона фунтов стерлингов, а принадлежащая ему сеть пабов имела долги на сумму более полумиллиона фунтов стерлингов, пишет Sun.

Состояние музыканта после урегулирования финансовых дел сократилось до 4,3 миллионов фунтов стерлингов, за последние два года выступлений с группой Флинт заработал около полутора миллионов.

Как писал News.ru ранее, смесь из алкоголя и наркотиков обнаружили эксперты в крови умершего в начале марта вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. Согласно материалам расследования, в организме певца присутствовало «существенное количество» спиртного, кокаина и кодеина. Последний является противокашлевым лекарственным препаратом, но в больших дозах оказывает наркотический эффект.

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