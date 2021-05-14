Климкин испугался, что из-за Ближнего Востока США и ЕС забудут об Украине

https://static.news.ru/photo/fb098cdc-b5b2-11eb-8ddc-96000091f725_660.jpg Павел Климкин Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Обострение конфликта на Ближнем Востоке отвлечёт внимание мировой общественности от проблем Украины, чего добивается Москва. Об этом в эфире «Эспрессо TV» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По мнению Климкина, сейчас у России возникла почти уникальная ситуация.

Россия — одно из немногих государств, точнее один из немногих игроков, который сохраняет влияние фактически на всех на Ближнем Востоке и также сохранила определённый уровень отношений со всеми. Чего сейчас хочет сделать Россия? Она хочет сделать этот регион частью своей повестки дня, — сказал экс-дипломат.

Он пояснил, что из-за резкого усиления напряжённости между Израилем и Палестиной проблемы Украины отходят для Запада на задний план.

Ситуация на границе Израиля и палестинского анклава резко обострилась 10 мая. Это произошло после столкновения мусульман с полицией, конфликт перерос в военные действия. Стороны начали обмениваться ракетными ударами. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что власти продолжат действовать для самозащиты от радикалов, которые обстреливают города, прячась за гражданским населением.