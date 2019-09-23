https://static.news.ru/photo/afbe54b8-de01-11e9-b5bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Покупатели путёвок британской компании Thomas Cook, объявившей о своей ликвидации, поделились проблемами, которые возникли в связи с непредвиденным прекращением работы туроператора.

Жители Кембриджа Майк и Елена рассказали, что купили тур в Турцию по системе «всё включено». Они в третий раз обратились в компанию, так как раньше не испытывали с ней никаких проблем.

Я думаю, что нам вернут все деньги, это не будет проблемой, но очень жаль, что планы на отпуск оказались сломаны. Теперь придётся или проводить отпуск дома, или искать что-то ещё, но времени на это уже нет. Грустно, — передаёт их слова РИА Новости .

Пользователь Twitter Layton roche рассказала, что гости её свадьбы должны были прилететь на мероприятие самолётами Layton roche.

Я совершенно раздавлена: столько труда и усилий насмарку, — подчеркнула она.

So our wedding and guest are booked with Thomas cook. Needless to say I'm absolutely gutted. All that hard work and effort seems to be crushed. we literally woke up to go to the airport when we found out. So sorry for our guest as well x — layton roche (@layton_Metro) 23 сентября 2019 г.

Одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации 23 сентября. Это произошло из-за крупных финансовых задолженностей и невозможности акционеров прийти к соглашению о будущем предприятия.

Как ранее писал News.ru, принадлежащий корпорации российский «Интурист» продолжает работу в штатном режиме. Там заявили, что экономические проблемы владельца не повлияют на выполнение обязательств перед клиентами.