Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Покупатели путёвок британской компании Thomas Cook, объявившей о своей ликвидации, поделились проблемами, которые возникли в связи с непредвиденным прекращением работы туроператора.

Жители Кембриджа Майк и Елена рассказали, что купили тур в Турцию по системе «всё включено». Они в третий раз обратились в компанию, так как раньше не испытывали с ней никаких проблем.

Я думаю, что нам вернут все деньги, это не будет проблемой, но очень жаль, что планы на отпуск оказались сломаны. Теперь придётся или проводить отпуск дома, или искать что-то ещё, но времени на это уже нет. Грустно, — передаёт их слова РИА Новости.

Пользователь Twitter Layton roche рассказала, что гости её свадьбы должны были прилететь на мероприятие самолётами Layton roche.

Я совершенно раздавлена: столько труда и усилий насмарку, — подчеркнула она.

Одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации 23 сентября. Это произошло из-за крупных финансовых задолженностей и невозможности акционеров прийти к соглашению о будущем предприятия.

Как ранее писал News.ru, принадлежащий корпорации российский «Интурист» продолжает работу в штатном режиме. Там заявили, что экономические проблемы владельца не повлияют на выполнение обязательств перед клиентами.

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