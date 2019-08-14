https://static.news.ru/photo/d3eb7cce-be96-11e9-99b2-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Vitaliy_Klychko/twitter.com

Вопрос об отставке Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации рассмотрит новый состав кабинета министров Украины. Об этом сообщили в аппарате президента Владимира Зеленского.

Обновлённое правительство после того, как будет сформировано, определится и с карьерными перспективами и ряда глав областных госадминистраций, назначенных в период пребывания у власти прежнего главы государства Петра Порошенко.

Нынешние министры, которые дорабатывают свой срок, фактически самоустранились от того процесса, передаёт « Интерфакс-Украина ».

Ранее, как писал News.ru, правительство отказалось согласовывать увольнение Виталия Кличко. О желании разделить полномочия мэра столицы и главы администрации в июле заявили в аппарате президента.

Сам Кличко считает инициативу незаконной инициативу. Он намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр автоматически руководит и горадминистрацией. Политик также заявил, что намерен выдвигать свою кандидатуру на пост мэра на новый срок.