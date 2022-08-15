Кличко официально заявил о разводе с женой

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о разводе со своей женой Натальей, пара состояла в браке 26 лет, у супругов трое детей, сообщило украинское издание «Бабель». Сама Наталья, по словам Кличко, живет в Германии, а дети учатся за границей.

Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается, — заявил Кличко.

Ранее сенатская канцелярия Берлина сообщила, что бургомистр немецкой столицы Франциска Гиффай в течение 30 минут разговаривала с человеком, выдававшим себя за мэра Киева. В конце концов тема разговора вызвала сомнения у немецкой стороны и диалог был прерван.

Сам Кличко признался немецкой газете Bild, что не участвовал в разговоре с бургомистром Берлина. Издание при этом отметило, что некто, выдававший себя за Кличко, разговаривал и с мэром Мадрида.