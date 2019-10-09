https://static.news.ru/photo/83dce6c6-eac1-11e9-9bbe-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городской совет столицы тормозит принятие важных для города решений.

По его словам, раньше парламент был одним из самых эффективных в стране, однако после местных выборов произошли резкие перемены.

Я собираю совет — депутаты не приходят, второй раз собираю — не приходят, третий — не приходят, — поделился он в эфире радиостанции « Новое время ».

Политик добавил, что депутатов, которые не хотят работать, следует заменить.

Это реальный саботаж, и об этом господин Богдан (глава офиса Зеленского Андрей Богдан. — News.ru) заявлял два месяца назад, когда вышел и сказал: «Кличко не контролирует Киевсовет». Я был очень удивлён. А потом уже я вижу последствия, — отметил он.

Парламентарии лично извинялись перед главой города и объясняли, что им запретили посещать заседания высокопоставленные должностные лица.

Как ранее писал News.ru, Окружной административный суд Киева назначил подготовительное заседание по иску мэра столицы Виталия Кличко к кабмину и премьеру. Рассмотрение дела назначено на 31 октября, Кличко судится из-за увольнения с поста главы городской государственной администрации.