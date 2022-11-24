Кличко: 70% Киева остаются без электричества

Фото: Simone Kuhlmey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виталий Кличко

Около 70% Киева остаются без электричества, написал мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Он также уточнил, что специалисты «Киевводоканала» уже вернули водоснабжение на левом берегу города, на правом же планируют сделать это сегодня, 24 ноября, в первой половине дня. ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре с октября.

Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить в первой половине дня. 70% столицы пока остается без электричества, — сообщил Кличко.

Градоначальник отметил, что сроки восстановления будут зависеть от ситуации в энергосистеме Украины. Кличко объяснил это тем, что Киев — часть общегосударственной энергосистемы.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что большая часть электростанций республики приостановила работу. Уточнялось, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены после массированного ракетного обстрела украинской территории.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности международной организации заявил, что Россия обстреливает объекты инфраструктуры Украины в ответ на поставки в страну западного оружия и призывы Киева одержать военную победу над Москвой. По словам Небензи, своими действиями Россия пытается привести ситуацию за стол переговоров.