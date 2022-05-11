Кива заявил о приказе Зеленского ликвидировать глав Запорожья и Херсонщины

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ главе контрразведки Украины Александру Покладу ликвидировать глав администраций и их заместителей в подконтрольных ВС РФ Запорожской и Херсонской областях. Политик сообщил, что такие сведения ему передали достоверные источники из Офиса президента.

Как мне сообщил источник из ОП, неделю назад была поставлена задача Зеленским, руководителю контрразветки Покладу, разработать операцию по ликвидации глав военно-гражданских администраций и их замов, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонских областях, — написал Кива.

Политик считает, что это делается для сохранения власти Зеленского. Киев продолжит попытки запугивать смертью украинских граждан, проживающих на освобождённых территориях, считает Кива.

Ранее политик сообщил, что украинские власти поручили СБУ «отработать» всех причастных к публичной критике в адрес Зеленского и командования украинскими войсками. Он, ссылаясь на источник в СБУ, сообщил, что гражданских запугивают статьёй о государственной измене, а военных — трибуналом.