Кипр включил Россию в «красный список» по COVID-19

https://static.news.ru/photo/feab3b4c-3597-11eb-aaa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кипр составил «красный список» стран по заражению коронавирусом, куда включил Россию. Граждане этих государств смогут посетить республику только с 1 марта 2021 года.

Также в перечень попали Белоруссия, Украина, Египет, Израиль, Ливан и некоторые другие страны. При посещении Кипра граждане «опасных» государств должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 72 часа до прибытия, а потом пройти ещё одно тестирование уже в аэропорту прибытия — в Ларнаке или Пафосе. За анализ в точке прибытия придётся заплатить примерно €30-40 (2,7 — 3,6 тысячи рублей).

Соответствующие правила опубликованы на сайте правительства республики.

Как ранее писал NEWS.ru, российская компания «Аэрофлот» возобновила с 20 ноября перелёты в Ниццу (Франция). Рейсы SU2360 / SU2361 Москва — Ницца — Москва начали курсировать раз в неделю по пятницам.

При этом въезд во Францию разрешается лишь некоторым категориям пассажиров: гражданам Пятой республики, владельцам вида на жительство, ряду других граждан со специальными разрешениями от официального Парижа.