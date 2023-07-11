Киево-Печерскую лавру могут передать Константинопольскому патриарху

Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look/Global Look Press

Киево-Печерская лавра

Украинские власти рассматривают возможность передачи Киево-Печерской лавры в ведение Константинопольскому патриарху, сообщил зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. В беседе с РИА Новости он объяснил, что переговоры ведутся, так как Киев понимает, что монахи не согласятся перейти в Православную церковь Украины.

По словам Якимчука, в настоящий момент власти страны ожидают прибытия в страну эмиссаров, сложившаяся ситуация ставит Константинопольский патриархат в щепетильное положение. По словам протоиерея, принятие предложения Киева может обернуться для него ухудшением репутации.

Что касается сценария передачи Киево-Печерской лавры Константинопольскому патриархату, такой сценарий рассматривается украинскими властями именно потому, что они понимают, что монахи не уйдут в раскольническую организацию, — объяснил Якимчук.

Константинопольский патриархат уже заявлял о своих притязаниях на объекты Украинской православной церкви, напомнил он. В 2018 году речь шла о 29 строениях, однако Киев согласился предоставить лишь Андреевскую церковь.

Ранее сообщалось о блокировке корпусов Киево-Печерской лавры войсками специального назначения Украины. По данным Союза православных журналистов, на территории объекта находятся полиция и красные береты.