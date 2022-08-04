Киев внес в «красный список» известного украинского журналиста «Страна.ua»: украинскому журналисту Шустеру запретили въезд на Украину

Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на территорию Украины, сообщает «Страна.ua». В Telegram-канале издания отметили, что причина внесения сотрудника СМИ в черный список не объясняется, запрет обосновывается лишь «военным положением в стране и наличием у Шустера иностранного гражданства». Газета уточняет, что в данный момент Шустер пребывает за границей, сам он называет себя гражданином Италии.

По нему установлен «маячок» уведомления, по которому сотрудник погранслужбы должен будет остановить Шустера на границе и не впустить его в Украину на основании режима военного положения и наличия у Шустера гражданства другой страны. <...> По нему дана установка не впускать в страну как иностранца, — рассказал собеседник газеты.

В издании предположили, что запрет на въезд Шустеру связан с критикой политики президента Украины Владимира Зеленского.

При этом глава студии Шустера Павел Елизаров утверждает, что информация о запрете на въезд Шустеру в страну не является правдивой.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) с 24 февраля запретила въезд в страну 13 иностранным журналистам, которые работали по «заказу России». Ограничение будет действовать в течение трех лет. Имена и гражданства представителей зарубежных СМИ в СБУ не назвали.