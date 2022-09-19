Зеленский приказал создать 15 военных администраций в Херсонской области

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 15 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области. Отмечается, что территория региона с марта находится под контролем России.

Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, сельские военные администрации создаются в населенных пунктах Аскания-Нова, Борозенское, Горностаевка, Новониколаевка, Новотроицкое, Станислав и других. Также указ предписывает создать Херсонскую городскую администрацию Херсонского района.

При этом Зеленский поручил Генштабу Вооруженных сил Украины и областным властям принять все необходимые меры для создания администраций.

Обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс ранее заявил, что Зеленский отдал приказ начать наступление на Херсон вопреки советам своих военачальников, которые выступали против из-за неподготовленности армии. Автор уточнил, что украинский лидер действовал таким образом из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.