Киев сообщил, что Украина начала жить в экологический долг

Украина исчерпала запас природных ресурсов, которые естественным образом можно возобновить за год, и начала «жить в долг». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Государственной экологической инспекции страны Андрей Малеванный, ссылаясь на данные организации Global Footprint Network.

С 8 августа Украина живёт в долг у природы, — сообщил он.

По словам Малеванного, специалисты Global Footprint Network проводят ежегодный анализ использования природных ресурсов в странах мира и на планете в целом, чтобы определить так называемый День экологического долга. По имеющимся сведениям, для всей Земли этот день наступил 29 июля.

Украинский эколог пояснил, что если этот день ежегодно будет продвигаться на путь суток, то уже в 2050 году объём потребления природных ресурсов будет равен объёму их восстановления.

И пока в Украине динамика положительная: в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля — две недели раньше, — подчеркнул Малеванный.

Глава госинспекции выразил надежду, что весь мир также будет стараться передвинуть этот день и рано или поздно люди достигнут гармонии с планетой.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил кабмину следить за снижением выбросов в атмосферу.