Киев планирует отправлять по 10 судов в месяц в рамках зернового договора Зеленский заявил о намерении отправлять по 10 судов в месяц в рамках зернового соглашения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны рассчитывают на отправку не менее десяти судов с продовольствием ежемесячно в рамках стамбульского соглашения. В ходе выступления по случаю запуска программы Grain from Ukraine («Зерно из Украины») Зеленский подчеркнул, что корабли будут отправлять нуждающимся в зерновых культурах Эфиопии, Судану, Йемену, Сомали и Нигерии, передает ТАСС.

Всего по программе Grain from Ukraine до конца следующей весны мы планируем отправить из наших портов минимум 60 судов, не меньше 10 судов в месяц в страны, которым грозит голод и засуха. Это Эфиопия, Судан, это Южный Судан, Йемен, Сомали, Конго, Кения, Нигерия, — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, по завершении данного мероприятия стороны подпишут совместный договор, который будет открытым для присоединения других участников.

Мы будем приветствовать не только присоединение, но и любой другой формат участия в этой программе, — добавил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что на текущий момент к киевской инициативе присоединились более 20 стран. Зеленский отметил, что фонд проекта уже собрал более $150 млн.

Сейчас мы уже подсчитываем деньги: на сегодня на первой установочной встрече мы уже собрали более $150 млн, — заключил украинский лидер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка была продлена на 120 дней. Он уточнил, что решение было единогласно поддержано Турцией, ООН, Россией и Украиной. Срок действия зерновой сделки должен был закончиться 19 ноября.