Киев отказался от переговоров с Москвой при покупке реакторов у Болгарии В Киеве исключили подписание документов с Москвой при покупке российских реакторов у Софии

Фото: IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

Украинская компания «Энергоатом» заявила, что не планирует подписывать документы с Россией в связи с возможным приобретением у Болгарии двух ядерных реакторов российского производства. При их возможном техническом обслуживании также не будет зависимости от Москвы, сообщила компания в Telegram.

Украинский эксперт Николай Штейнберг ранее заявил, что в соответствии с международным правом при продаже реакторов должно быть подписано трехстороннее соглашение между Россией, Болгарией и Украиной.

Вопреки заявлению Николая Штейнберга Украина не ведет никаких переговоров и не планирует подписывать никакие документы с Россией, — отметили в компании.

«Энергоатом» уверяет, что в случае успешных переговоров в Софией в размещении установок помощь окажет американская компания Westinghouse.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавнего визита в Болгарию обсуждал покупку ядерных реакторов российского производства с болгарским премьер-министром Николаем Денковым. Реакторы София закупила пять лет назад, но теперь болгарские власти не в состоянии покрыть их стоимость, поэтому продают.

Ранее сообщалось, что в Болгарии украли 13 бронзовых колоколов с мемориала российского адмирала Федора Ушакова. Колокола принадлежали историческому музею в болгарском городе Каварна на востоке страны. Каждый из украденных колоколов весит около 10 килограммов.