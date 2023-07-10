В Болгарии украли бронзовые колокола с мемориала русского адмирала 18 века БНТ: в Болгарии украли 13 бронзовых колоколов с мемориала адмирала Ушакова

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Мемориал Федору Ушакову на мысе Калиакра в Болгарии

В Болгарии украли 13 бронзовых колоколов с мемориала российского адмирала Федора Ушакова, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). По информации телеканала, колокола принадлежали историческому музею в болгарском городе Каварна на востоке страны. На данный момент полиция ищет похитителей, образована досудебное производство.

Телеканал добавляет, что злоумышленники использовали некое «техническое средство» для осуществления ограбления. При этом каждый из украденных колоколов весит около 10 килограмм.

Ранее в Киеве демонтировали бюст советского космонавта, первого человека, совершившего полет в космическое пространство, Юрия Гагарина. На месте памятника остался лишь постамент, самого бюста нет. Бюст Гагарина был установлен напротив Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района Киева. Он появился там после приезда Гагарина в украинскую столицу в 1966 году. Кроме того, в Киеве ликвидировали памятники советскому летчику Валерию Чкалову и генералу Николаю Ватутину.

До этого стало известно, что в Днепре демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. Снос памятника военнослужащему анонсировали еще в конце декабря 2022 года.