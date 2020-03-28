https://static.news.ru/photo/083ca5d4-7111-11ea-9285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Porokhovnikov/Global Look Press

Работу стоматологических клиник в Киеве ограничили из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19), рассказали представители городской администрации. Соответствующий документ принят 28 марта 2020 года.

Исключения составят экстренные случаи, заявил советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко. По его словам, решение принято ради заботы о здоровье медиков и пациентов, так как инфицированный COVID-19 может заразить врача во время приёма, пишет РИА Новости.

28 марта Минздрав Украины сообщил, что за сутки в стране выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции. Всего заболели 311 граждан, пять выздоровели, восемь умерли.

По данным на 28 марта 2020 года, заразились по всему миру свыше 615 тысяч человек. Более 28,5 тысячи умерли, около 135 тысяч выздоровели. В России 1264 случая заболевания в 62 регионах, число выписанных пациентов выросло до 49.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас заявил, что два миллиона украинцев могут погибнуть в результате заражения коронавирусом. По его словам, вирус распространяется в геометрической прогрессии и реальное число заразившихся в десятки и сотни раз превышает цифры официальной статистики.