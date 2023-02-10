Киев не получал предложений обменять земли на мирный договор Подоляк: Киеву не предлагали территориальные уступки в обмен на заключение мира

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Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не получал предложений, предусматривающих территориальные уступки в обмен на мирный договор. В интервью изданию Die Welt он назвал такую информацию нонсенсом и подчеркнул, что никакого мира не будет, если у России останется хотя бы часть территорий. По его словам, реализация такого плана означала бы капитуляцию Украины и победу России.

Никто не предлагал Украине — официально или неофициально — обмен территории на мир. Это был бы абсолютный нонсенс. Никакого мира не будет, если десять или двадцать, или тридцать процентов территории страны перейдут России, — сказал Подоляк.

3 февраля издание Neue Zürcher Zeitung писало о том, что в середине января ЦРУ отправило по своим каналам в Киев и Москву план мирного договора. В нем глава американского разведывательного ведомства Уильям Бернс от имени президента США Джо Байдена предложил российской стороне около 20% территорий Украины в обмен на мир.

Впоследствии пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Давитт сообщил, что директор ЦРУ не общался с президентом России по вопросу территориальных уступок Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал уткой сообщения о предложении ЦРУ передать России 20% территории Украины.