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Генеральный директор Службы безопасности Великобритании (MI5) Энрю Паркер покинет свой пост в конце апреля. Преемником станет его заместитель Кен МакКаллум, который трудится в контрразведке почти 25 лет.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател уточнила, что Паркер передаст МакКаллуму свои полномочия во время отведённого для этого переходного периода. Она подчеркнула, что тесно сотрудничает с последним, пока находится на посту главы МВД.

Мы сталкиваемся с беспрецедентными угрозами национальной безопасности, и я уверена, что его опыт и видение позволят Великобритании быстро справиться с этими проблемами, — сказано в заявлении Пател.

Министр поблагодарила Эндрю Паркера за его работу, отметив, что он служил стране с преданностью и был привержен делу.

Сотрудники контрразведки MI5 и полицейские ежедневно следят за перемещениями известных им джихадистов. Исламисты находятся под интенсивным наблюдением, так как могут совершить нападение в любой момент, писал NEWS.ru.