https://static.news.ru/photo/d03720c4-c9a9-11e9-8d42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Литовец, ватиканский дипломат Роландас Макрицкас назначен главой администрации Государственного секретариата Святого престола. Пост считается особо важным, так как секретариат курирует административную и экономическую политику Ватикана.

Это первое в истории назначение не итальянца на должность директора администрации, сообщает LRT .

Сам Макрицкас подтвердил телерадиокомпании, что уже приступил к выполнению обязанностей в новой для себя должности — с 10 августа.

В период с 2013 по 2017 год литовец работал в апостольской нунции в Вашингтоне (представительство Святого престола в США. — News.ru). Последние два года Макрицкас провёл в апостольских нунциях в Габоне и в Конго.

Ранее News.ru сообщал, что Ватикан лишил дипломатического иммунитета папского нунция в Париже.