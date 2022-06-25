«Экономическая катастрофа»: Джонсон о последствиях спецоперации на Украине Джонсон: успех Путина на Украине приведет к долгосрочной экономической катастрофе

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что успех спецоперации, которую Россия развернула на Украине, подвергнет рискам международную безопасность, а также обернется «долгосрочной экономической катастрофой», сообщает Reuters. Глава британского правительства обеспокоен тем, что Украину могут заставить принять невыгодные ей условия перемирия.

По словам Джонсона, Европа сейчас переживает тяжелый экономические кризис, который побуждает многих европейских лидеров высказываться о ситуации на Украине с призывами как можно скорее прекратить боевые действия. Однако он подчеркнул, что успех России на Украине только усугубит кризис в мире.

Как подчеркнул ранее французский политолог Николя Бавере, между западными странами возникли разногласия из-за международного экономического кризиса. Поэтому Франция, Германия и Италия выступают за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, даже если ценой станут территориальные уступки Киева в пользу РФ.

Последствия экономического кризиса волнуют и население Великобритании. Так, 18 июня в Лондоне десятки тысяч человек участвовали в протестном марше с требованием к правительству принять более решительные меры для решения проблем населения.