Карл III — гей? Американский таблоид узнал «всю правду» о короле Британии Globe Magazine намекнул на «секретное досье МИ5», которое «потрясет основы британской монархии»

Фото: eystone Press Agency/Global Look Press/shutterstock

Его Величество Карл III

Король Великобритании Карл III, возможно, гей с 60-летним стажем. С такой «сенсацией» вышел свежий номер американского таблоида Globe. Он утверждает, что в британский парламент поступило «секретное досье контрразвдеки МИ5», которое проливает свет на нетрадиционную сексуальную жизнь монарха и обещает стать «бомбой, заложенной под Букингемский дворец». Может ли это быть правдой, как отреагировали на откровения в Лондоне и что теперь будет с королем, еще не успевшим короноваться, выяснял NEWS.ru.

Ну и дела, Карл!

«Король Карл: Тайная гомосексуальная жизнь раскрыта! Теперь на него давят, чтобы он отрекся от престола», — радостно сообщает Globe Magazin на обложке, которая стала хитом интернета. По законам жанра все источники желтого журнала — анонимные. Один из них — осведомленный конфидент в Букингемском дворце. По его данным, секретные файлы МИ5 «детально описывают гомосексуальные свидания будущего монарха на протяжении почти 60 лет — с однокашниками по школе-интернату, дворецкими, юношами голубых кровей».

Он признавался своей нынешней жене Камилле в изменах с мужчинами. Это досье — динамит, который взорвет правление принца Чарльза еще до того, как он успеет короноваться (в мае 2023 года. — NEWS.ru), — утверждает аноним из Букингемского дворца.

Якобы принц Чарльз впервые попробовал нетрадиционные отношения еще подростком в частном интернате Гордонстаун. Другой «осведомленный источник в окружении короля» сообщает:

Среди любовников Чарльза были его одноклассник из школы для мальчиков, еще блестящий игрок в поло, еще мускулистый сосед-фермер из загородного поместья принца и многие другие. Это только те романы, о которых знала Камилла, но в докладе их упоминается гораздо больше!

«Все знали» — от Дианы до Камиллы

Фото: Globe Американский таблоид вышел с пикантной обложкой

Если верить информаторам Globe Magazine, о «тайной двойной жизни» Чарльза знали вообще все — и нынешняя жена Камилла Паркер-Боулз, и первая жена — принцесса Диана, и даже покойная королева Елизавета II.

Недаром в феврале, предчувствуя скорую кончину, Елизавета II пообещала Камилле звание королевы-консорта — лишь бы невестка не разболтала тайну Чарльза, — раскрывает Globe хитроумный план Ее Величества.

А корыстная Камилла, оказывается, всю жизнь только этого и ждала.

Карл отчаянно пытается скрыть свою грязную тайну перед коронацией в мае следующего года. Камилла с ним заодно! Она понимает: если вдруг из ниоткуда всплывет любовник-мужчина, это заставит Карла отречься от престола, и она больше не будет королевой. Их будущее зависит от того, удастся ли «стереть» из анналов его тайное гейское прошлое, — намекает ежедневник.

Кому и зачем надо было копать под Карла? Globe уверяет, что против него интригуют сразу две партии. С одной стороны — фанаты старшего королевского сына, принца Уильяма, который мог бы стать молодым и прогрессивным правителем, влив свежую кровь в старые мехи британской монархии. Многие надеялись, что Карл III все же уступит ему трон, но первенец Елизаветы II слишком долго — 70 лет — оставался наследным принцем при легендарной матери, чтобы отказаться от заветной мечты. С другой стороны, Карла III могли атаковать противники самого монархического строя.

Похоже, антироялисты слили это взрывоопасное досье членам британского парламента. Так они собираются оживить свою кампанию по отмене монархии, — заключает таблоид.

Британцы не клюнули

Чарльзу не привыкать к пристальному вниманию таблоидов. В свое время он стал первым наследником британского престола, который не просто развелся, но развелся с оглушительным скандалом. Их с Дианой история прогремела на все королевство и на весь мир. И все же желтая пресса еще никогда не заходила так далеко, чтобы полоскать личную жизнь и сексуальные связи действующего монарха.

В Букингемском дворце скандальную публикацию не удостоили комментариями. Но и рядовые британцы, пользователи соцсетей, клюнули на «утечки» об ориентации Карла III. Во-первых, все доказательства Globe высосаны из пальца, отмечают наблюдатели. В распоряжении журнала нет даже мифического доклада МИ5 — о нем лишь упоминает аноним из Букингемского дворца. Но нет никаких оснований полагать, что он вообще существует и что какой-нибудь британский парламентарий видел эти бумаги в глаза.

Фото: imago stock&people/imago Images/Global Look Press История любви Чарльза и Дианы не была счастливой

Во-вторых, откровения «осведомленных источников» изобилуют несостыковками. Взять ту же школу, где Чарльз якобы вкусил первые плоды соблазна. Биографы монарха в один голос признают, что частный элитный интернат Гордонстаун известен строгими нравами и безупречной репутацией. Наследника престола отдал туда отец — супруг Елизаветы II принц Филипп, который в свое время сам отучился в Гордонстауне, как и многие Виндзоры. При этом другой собеседник Globe называет совсем другое учебное заведение — «школу для мальчиков». Но туда Чарльза отдали совсем ребенком — в восьмилетнем возрасте. Это было еще до Гордонстауна, и тогда у малыша Чарли явно были другие интересы.

В-третьих, СМИ миллион раз писали о любовных похождениях Чарльза, в чьем послужном донжуанском списке — сплошь леди. Ни для кого не секрет, что главной дамой его сердца оставалась именно Камилла. Он бы женился на ней еще в молодости, однако этому воспротивилась Елизавета II, и Чарльзу пришлось сделать предложение Диане.

Наконец, американский Globe, развлекающий публику на другом континенте, британцам не указ. Вот если бы с такой сенсацией вышла The Sun или The Daily Mail, королевство бы стояло на ушах. Даже в мире таблоидов репутация журнала считается весьма сомнительной.

В 2015 году Globe сообщил, что королева Елизавета находится на смертном одре и приняла решение передать трон Уильяму в обход Чарльза. Еще у них выходили истории о том, что у принцессы Дианы есть тайная дочь, а Кейт Миддлтон беременна близнецами. У журнала репутация конвейера историй, которые почти все — продукт воображения сочинителей и не основаны на убедительных доказательствах, — признает India Today.

«Может, я просто гей»

Американский журнал славится тем, что хотя бы раз в десять лет выдает что-нибудь эдакое про Чарльза. В июне 2013 года он уже выходил с заголовком «Принц Чарльз — гей!» на всю обложку. Обычно из статьи в статью кочуют одни и те же истории. Например, из мемуаров покойной Дианы, которая жаловалась на разлад в интимной жизни с супругом после рождения их второго сына Гарри в 1984 году. На откровенный вопрос жены «Почему ты не спишь со мной?» Чарльз, если верить ее воспоминаниям, саркастически ответил:

Может, потому что я гей!

Фото: d75/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Молодой принц Чарльз, наследник престола

Этот эпизод вошел и в новый бестселлер «Король: Жизнь Карла III» американского журналиста Кристофера Андерсена, который увидел свет в начале ноября. Ни у кого, кто хотя бы немного понимает черный юмор Чарльза, нет и тени сомнения: в той ссоре с леди Ди он острил. Этот сарказм — наследственная черта мужчин по линии Виндзоров. Особенно им отличался покойный отец Карла III и муж Елизаветы II принц Филипп. Он прославился неполиткорректными шутками вроде: «Как это некоторые летают экономклассом! Эти люди должны были умереть». Или: «Осторожнее с путешествиями по островам Кука. Как бы вас там не съели».

Единственный раз Чарльзу пришлось публично защищать свою честь и выступать с опровержениями в 2003 году. Тогда британская Mail on Sunday обнародовала откровения бывшего младшего лакея принца Джорджа Смита, известного пьяницы с посттравматическим синдромом после Фолклендской войны. Он трубил о гомосексуальных оргиях в имении Чарльза и даже о якобы имевших место «изнасилованиях». Таблоид явно воспользовался то ли алчностью, то ли неадекватностью Смита ради хайпа. Свои показания он еще раньше наговорил на пленку и передал Диане, но след их простыл, а грязные подробности зажили своей жизнью.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/dpa/Global Look Press Все знают, что Карл с юности любил Камиллу

Дошло до того, что суд наложил запрет на публикацию бездоказательных обвинений, порочащих честь наследника престола. А Кларенс-хаус (официальная резиденция принца Чарльза) даже выпустила беспрецедентное заявление от его имени:

Всем этим слухам пора положить конец. Утверждения, будто принц Уэльский причастен к некому инциденту, лживы. И самого инцидента, свидетелем которого якобы стал бывший служащий, никогда не было. Этот служащий делал и другие заявления — все их проверяла полиция, и все они были признаны несостоятельными.

С тех пор прошло почти 20 лет, и Чарльз больше не комментировал свою личную жизнь. А нынешняя публикация в Globe не достигла мишени и вряд ли сможет поколебать основы британской монархии, уверены хроникеры дома Виндзоров.