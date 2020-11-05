Капсулу времени с российского ледокола нашли на побережье Ирландии

https://static.news.ru/photo/c960c56e-1f68-11eb-baf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: conor.mcclory.9/facebook.com

Сёрферы из Ирландии Конор Маклори и Софи Керран нашли на пляже в графстве Донегол металлическую капсулу.

Как передаёт Irish Post, объект оказался капсулой времени с российского атомного ледокола «50 лет Победы». Судно в начале 1990-х годов исследовало Северный полюс. Серферы сначала приняли предмет за мину. Потом, набравшись смелости, они передали капсулу знакомому из России и попросили перевести надписи на поверхности контейнера. Сёрферы и их знакомый вскрыли объект, выяснив его природу. Внутри оказались письма, снимки и путевые дневники.

Ирландцы связались с россиянкой Светланой, чьи контактные данные были в одном из писем. Она рассказала, что предметы внутри капсулы связаны с экспедицией, проводившейся 30 лет назад, но саму капсулу поместили в ледник на Северном полюсе в 2018 году. Лёд должен был растаять через десятки лет, однако уже через два года объект оказался в 4 тысячах километров от места, где его спрятали. По мнению нашедших капсулу сёрферов, это заставляет задуматься о скорости изменения климата на Земле.

Ранее NEWS.ru сообщал об обнаружении датированного 1941 годом письма при реставрации потолка церкви Святого Иакова в Антверпене в Бельгии.