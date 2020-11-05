Капсулу времени с российского ледокола нашли на побережье Ирландии

Сёрферы из Ирландии Конор Маклори и Софи Керран нашли на пляже в графстве Донегол металлическую капсулу.
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Ирландцы связались с россиянкой Светланой, чьи контактные данные были в одном из писем. Она рассказала, что предметы внутри капсулы связаны с экспедицией, проводившейся 30 лет назад, но саму капсулу поместили в ледник на Северном полюсе в 2018 году. Лёд должен был растаять через десятки лет, однако уже через два года объект оказался в 4 тысячах километров от места, где его спрятали. По мнению нашедших капсулу сёрферов, это заставляет задуматься о скорости изменения климата на Земле.
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