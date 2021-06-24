Капитан эсминца Defender рассказал о предупредительном российском огне

Российское судно открыло предупредительный огонь в ходе инцидента в акватории Чёрного моря с участием британского эсминца Defender. Об этом капитан европейского корабля Винсент Оуэн рассказал в разговоре с журналистами. Его слова передаёт Daily Mail.

Капитан подчеркнул, что впервые за свою 21-летнюю карьеру он подошёл так близко к российским судам. По его предположению, предупредительный огонь открыл российский корабль береговой охраны.

Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту. Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они — на скорости 21. Российские корабли подошли к нам на расстояние 100-200 ярдов (примерно 90-180 метров — NEWS.ru), — отметил Оуэн.

Военный добавил, что считает описанное развитие событий небезопасным и не подобающим для моряков.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, только после этого британский корабль покинул границы РФ.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент, заметил, что в случае если иностранные коллеги не понимают, что такое российские границы, страна «может бомбить».