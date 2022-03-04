Шольц призвал прекратить спецоперацию на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил обеспокоенность ситуацией на Украине и призвал прекратить спецоперацию, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

Он (Шольц. — NEWS.ru) призвал российское руководство немедленно остановить все боевые действия и обеспечить доступ гуманитарной помощи в районы боёв, — сказал представитель немецкого кабмина.

Путин, в свою очередь, рассказал канцлеру о планах Москвы и Киева провести третий раунд переговоров. Он должен состояться в ближайшее время. Хебештрайт добавил, что Шольц и Путин также условились о проведении в скором времени новой беседы.

Ранее канцлер Германии поговорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Инициатором беседы выступил Киев. Политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Зеленский обвинил российские войска в обстреле станции с помощью танков и призвал закрыть небо над страной, чтобы избежать ракетных и бомбовых ударов по атомным объектам.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.