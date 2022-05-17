Канцлер Австрии рассказал, вступит ли страна в НАТО Канцлер Австрии Нехаммер: вступление страны в НАТО неактуально

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер счёл неактуальным вопрос о вступлении страны в НАТО. По словам политика, республика будет сохранять нейтральный статус, пишет ТАСС.

Вопрос о вступлении Австрии в НАТО не находится на столе [переговоров], — сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Нехаммер подчеркнул, что Австрия была и будет нейтральной страной, в том числе в военной области. По мнению канцлера, Вена находится в ином положении, чем Стокгольм и Хельсинки.

Швеция и Финляндия сообщили о желании присоединиться к военно-политическому блоку после начала спецоперации России на Украине. Россия выступила против расширения Альянса в восточном направлении, к территориям государства. Ранее Швеция и Финляндия имели нейтральный статус, также как и Австрия.

Президент США Джо Байден 19 мая встретится в Белом доме с премьером Швеции Магдаленой Андерссон и главой Финляндии Саули Ниинистё. Главной темой встречи станет желание двух скандинавских стран вступить в НАТО.