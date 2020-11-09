Канцлер Австрии предложил план защиты Европы от терроризма

https://static.news.ru/photo/8e27b67c-22b2-11eb-80bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vaclav Pancer/Global Look Press

Трёхступенчатый механизм, который поможет в борьбе с иностранными боевиками и политическим исламом, а также защитит внешние границы Европейского союза, предложил разработать ЕС австрийский канцлер Себастьян Курц.

Он подчеркнул, что Европе нужно скоординировать действия по трём направлениям. Начать в первую очередь нужно с единого подхода к террористам из других стран.

Они — бомбы с часовым механизмом, опасные для нашего общества. Далее нужен план борьбы с политическим исламом. В третьих, нужна хорошая защита внешних границ ЕС, — цитирует Курца ТАСС.

По Европе в последнее время прокатилась волна террористических атак. После расправы над французским учителем Самюэлем Пати, который на уроке по свободе слова показывал карикатуры журнала Charlie Hebdo и заявления президента Эммануэля Макрона о том, что его правительство продолжит отстаивать свободу слова, произошла серия нападений террористов, в частности в Лионе и Ницце. 29 октября молодой мужчина в Ницце с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Полицейские применили оружие и ранили нападавшего.

Вечером 2 ноября у синагоги в Вене началась стрельба. Погибли пять человек и были ранены ещё 18. Огонь по людям открыли несколько неизвестных. Один из них был уничтожен, а остальные скрылись. Террорист являлся уроженцем Вены, а его родители — выходцы из Северной Македонии. До теракта он уже попадал в поле зрения силовиков, поскольку в числе других исламистов собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях.

Как писал NEWS.ru, ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался о серии терактов в Европе.