Канцлер Австрии позвонит Путину

Карл Нехаммер / Фото IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил в Twitter о планах провести 27 мая телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Одной из тем беседы станет ситуация на Украине.

Это вклад Австрии в рамках её активной политики нейтралитета. Только диалог может проложить путь к миру на Украине, — написал Нехаммер.

Он добавил, что в первой половине дня успел провести разговоры с украинскими президентом и премьером Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем, генсеком ООН Антониу Гутерришем, а также турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Кремле о возможной беседе Путина с Нехаммером пока не сообщали.

В прошлый раз переговоры Путина с Нехаммером состоялись 11 апреля. Встреча российского лидера с главой правительства Австрии проходила в Ново-Огарёво и длилась полтора часа. После Нехаммер заявил, что беседа не произвела на него «оптимистичного впечатления», она была «открытой и жёсткой».