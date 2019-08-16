https://static.news.ru/photo/d4c50252-c03d-11e9-b19d-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: George Cracknell Wright/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канцелярия главы правительства Великобритании Бориса Джонсона подтвердила получение приглашения из России на его имя.

Да, мы получили письмо. На данный момент дополнительной информации нет, — цитирует РИА Новости сообщение канцелярии.

Москва пригласила британского премьера принять участие в праздновании 75-летия Победы в 2020 году. Российская сторона направила аналогичные приглашения президенту США Дональду Трампу и северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

Ранее News.ru писал, что российский лидер Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил Джонсона с назначением на пост премьера. Он пожелал политику успехов в его деятельности и выразил надежду на развитие отношений между двумя странами.