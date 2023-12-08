«Какая-то шутка»: в Европе объяснили невозможность принятия Украины в ЕС Орбан: Евросоюз не готов принять в свои ряды Украину из-за ее коррумпированности

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Европейский союз не готов и не может принять в свои ряды Украину, заявил в интервью журналу Le Point премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он указал, что на это есть несколько причин, одна из которых — коррумпированность страны. Более того, отметил политик, отчеты об условиях, которые выполнил Киев, являются ложью.

Что бы ни думали в Париже, Брюсселе и Гааге, мы точно знаем, что происходит на Украине. Отчет Еврокомиссии о том, что из семи предварительных условий четыре уже выполнены, — это просто ложь. Украина, как известно, — одна из самых коррумпированных стран в мире. Это просто какая-то шутка! Мы не можем принять решение о начале переговорного процесса о вступлении, — сказал Орбан.

Премьер добавил, что он и его страна не будут способствовать «плохому решению» принять в ЕС Украину. В качестве еще одного минуса политик привел в пример богатый сельскохозяйственный сектор Украины. Орбан объяснил, что если открыть ему дорогу в систему Европы, то он разрушит ее «на следующий день» и последствия будут ужасными.

Вместе с тем профессор факультета социальных наук политолог Алексей Макаркин допустил, что Венгрия может сменить свою категоричность в вопросе принятия Украины в ЕС. Это возможно, считает эксперт, если Будапешт получит крупную финансовую помощь без влияния на внутреннюю политику государства, уточнил эксперт.