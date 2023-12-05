Политолог назвал причину, по которой Венгрия позволит Украине вступить в ЕС Макаркин: Венгрия позволит Украине вступить в ЕС в обмен на денежную поддержку

Венгрия может согласиться на принятие Украины в состав Евросоюза в обмен на то, что Будапешт получит крупную финансовую помощь, предположил в комментарии NEWS.ru политолог, профессор факультета социальных наук Алексей Макаркин. При этом поддержка не будет означать влияния на внутреннюю политику государства, уточнил эксперт.

На предстоящей встрече с Макроном в Париже венгерский премьер Орбан будет торговаться. Ему, чтобы прийти к компромиссу по членству Украины в ЕС, могут предложить финансовую поддержку со стороны европейских стран. И главное, что эта поддержка не будет обуславливаться претензиями к венгерской политической системе. То есть, чтобы в будущем никто не думал наказать Венгрию, — сказал Макаркин.

Политолог отметил, что пока у ряда стран такое желание возникает из-за того, что Венгрия ведет себя не так, как хотели бы руководители ЕС. Но он допускает, что страны могут прийти к компромиссу в вопросе с Украиной и Венгрия даст зеленый свет.

Другой вопрос – сумеет ли Макрон убедить главы ЕС в том, что с Орбаном нужно торговаться, — заключает Макаркин.

30 ноября глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что не готов поддержать вступление Украины в Европейский союз. По его словам, Будапешт считает данный вопрос недостаточно проработанным, так как ответственные лица не предоставили какие-либо экспертные заключения о возможных последствиях вступления Украины в сообщество.