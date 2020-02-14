Запад недооценивает эффект от санкций, затрагивающих российский военно-промышленный комплекс. С таким утверждением выступил старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель. В своей статье он говорит, что рестрикции оказали значительный эффект на ВПК РФ и являются эффективным инструментом сдерживания.
Как отмечает Грассель, среди основных проблем российской оборонки помимо демографического спада и обвалившегося курса рубля необходимо
После введения ограничений эта практика прекратилась, хотя Италия и Германия осуществили несколько поставок оборудования. России пришлось перейти на контракты с Китаем, что, по мнению сотрудника ECFR, было большой ошибкой. Низкое качество оборудования привело к ряду крупных аварий, в том числе к летнему ЧП с атомной глубоководной станцией АС-31 «Лошарик». Как полагает Грассель, ряд систем вооружений не могут быть запущены в серийное производство из-за нехватки ключевых подкомпонентов и высокоточного оборудования: Китай не может обеспечить России необходимый уровень качества, а имеющийся может не только отсрочить, но и поставить под угрозу перспективу внедрения новых вооружений.
По утверждению эксперта ECFR, представленное в 2018 году президентом Владимиром Путиным гиперзвуковое оружие в лучшем случае представляет собой опытные образцы, для которых, к тому же, сложно обеспечить соответствующую точность наведения. Поэтому единственная причина объявления о существовании подобных систем — политическая: якобы таким образом Москва пытается заставить Вашингтон продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в феврале 2021 года.
Также в статье отмечается неспособность России модернизировать свой флот из-за нехватки финансирования, что в перспективе будет снижать способность Москвы вести боевые действия. Пока Россия делает акцент на сухопутные операции с опорой во многом на советское наследие, поэтому командование пытается компенсировать недостатки повышением манёвренности и оперативности частей и соединений.
Эксперт предупреждает Запад о том, что Россия будет пытаться обходить санкции и искать в Европе компании, готовые нарушить запрет и поставить ей продукцию двойного назначения. Грассель рекомендует усилить контроль за соблюдением санкций, чтобы не допустить реализации подобного сценария.
Некоторые тезисы аналитика ECFR не лишены смысла, но многие вызывают вопросы. Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский в беседе с NEWS.ru назвал «высосанным из пальца» предположение о том, что Россия будет пытаться обойти санкции, чтобы купить европейскую продукцию двойного назначения.
В развитии российского ВПК преобладают другие проблемы, это не покупка технологий на Западе. Главной трудностью было заместить те комплектующие, которые производились на украинских предприятиях ещё со времён СССР. Фактически в России приняли две программы — по замещению западных комплектующих и производимых на Украине. Обе программы выполнены.
На замену европейских комплектующих ушло два года, а украинская программа импортозамещения была закрыта в 2018 году, добавил эксперт. По мнению Мураховского утверждения о том, что переход России на электронные системы из Китая и собственные разработки, что привело к авариям и затрудняет серийное производство систем вооружений, весьма спорны.
Такая точка зрения бездоказательна. Во-первых, что касается атомной глубоководной станции «Лошарик»: в составе её радиолокационного оборудования нет импортных комплектующих. Во-вторых, если говорить о принятии новых систем вооружения, то я хотел бы напомнить, что Россия — единственная в мире страна, которая имеет на вооружении гиперзвуковые изделия межконтинентальной и оперативно-тактической дальности, а также лазерные комплексы противодействия оптико-электронным средствам разведки в космосе, а именно — «Пересвет», — сказал он.
По словам эксперта, проблема с радиоэлектронными компонентами не связана с китайскими изделиями: Россия может создать любые электронные комплектующие на современном уровне, но из-за отсутствия широкомасштабного производства компонентов для коммерческого рынка штучные изделия для военных получаются очень дорогими. Мураховский отметил, что РФ за последние годы вложила самые большие объёмы средств в сферу радиоэлектроники в сравнении с другими областями ВПК. По его мнению, нельзя говорить о том, что у России критическое отставание от других стран.
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