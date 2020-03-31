Связи России с правопопулистскими партиями Европы не первый год находятся в центре внимания зарубежных СМИ и правительств. На этот раз они предстали в совершенно неожиданном свете: именно популисты помогли России организовать антисанкционную «пиар-кампанию» с оказанием помощи наиболее пострадавшей от пандемии Италии.

Немецкое издание Bild провело расследование , результаты которого опровергают официальную версию о достижении договоренности между Москвой и Римом по вопросу отправки в Италию российских военных для борьбы с коронавирусом. Телефонный разговор президента Владимира Путина и премьер-министра Джузепе Конте был не причиной, а следствием уже имеющейся сделки, в которой главную роль сыграли немецкие правопопопулисты из «Альтернативы для Германии» (АдГ), уверены журналисты.

Джузеппе Конте / Roberto Monaldo/Global Look Press

По данным газеты, руководитель комитета экономического сотрудничества и развития «Альтернативы» в бундестаге, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил в парламенте Германии, что «российское руководство выполнило его просьбу помочь северной Италии, которая сильнее всех пострадала от коронавируса». Оэмэ широко известен своими пророссийскими взглядами: в 2018 году он посещал находящийся под санкциями Крым, чтобы стать наблюдателем на выборах. Также в рамках своего мандата от Германии в ПАСЕ в декабре 2019-го после «разморозки» нормандского формата политик открыто призывал учитывать интересы самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Тогда же он объявил о намерении в ходе январской сессии представить парламентариям Совета Европы собственную инициативу по привлечению республик Донбасса к диалогу. Помимо продвижения российских интересов в Европе, Оэмэ приписывают и тесные связи с главой ультраправого крыла АдГ и лидером её регионального отделения в Тюрингии Бьёрном Хёке. Последний известен в ФРГ рядом националистских и антисемитских высказываний, вплоть до критики мемориала жертвам Холокоста в Берлине, и имеет крайне негативную репутацию в немецком истеблишменте.

По словам Оэмэ, многочисленные видео о том, как в Ломбардии в ряд лежат гробы с погибшими от коронавируса, сильно его тронули. А потом он получил сообщение в WhatsApp от своего итальянского коллеги Паоло Гримольди и решился «организовать быструю помощь». Сам Гримольди, как и Оэмэ, состоит в правопопулисткой (некоторые считают её праворадикальной) партии под названием «Лига» и также пропагандирует пророссийские взгляды. В частности, именно он стал инициатором создания группы «Друзей Путина» в итальянском парламенте.

Заручившись поддержкой друг друга, Оэмэ и Гримольди, по данным Bild, начали работу по двум трекам: первый с «российскими друзьями», второй — с партией власти в Италии. Депутат от АдГ направил в Москву два письма с просьбой оказать поддержку Италии. Одно — на имя главы комитета по международным делам Госдумы Леонида Слуцкого, а другое — депутату Мосгордумы и главреду «Говорит Москва» Роману Бабаяну. Тот, в свою очередь, придал содержание письма огласке и даже выложил его скан на сайте радиостанции. Гримольди тем временем поставил главе правительства Конте ультиматум: либо Италия принимает помощь России в борьбе с коронавирусом и обеспечивает ей успешную пиар-кампанию, либо «Лига» заявит о том, что «премьер-министр, скорее, даст итальянцам умереть, чем примет помощь России».

Минобороны России/twitter.com

Несмотря на то, что Bild не приводит доказательств выдвижения такого ультиматума премьеру, связи «Лиги» с РФ ещё с лета 2019-го находятся под прицелом СМИ. Как ранее писал NEWS.ru, именно в этот период вышло расследование BuzzFeed и Bellingcat, согласно которому приближённые лидера «Лиги» Маттео Сальвини десятки раз посещали Москву и Чечню в период с 2017 по 2019 год. Связано это было с вопросами финансирования партии из российских источников. Расследование опиралось на аудиозапись от 18 октября 2018 года, на которой трое итальянцев и трое русских обсуждали план финансирования «Лиги».

О финансовой поддержке Россией немецкой «Альтернативы для Германии» также говорится уже не первый год. Так, в 2018-ом влиятельная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью, в которой рассказывала о поездке трёх членов АдГ в Москву на частном самолёте. Стоимость перелёта — порядка €25 тыс. — оплатило российское правительство. Двое из трёх депутатов подтвердили газете информацию о совершённой поездке (с третьим издание не смогло связаться), однако заявили, что посещали российскую столицу «как частные лица».

Наиболее ярким примером взаимодействия России с «правыми» партиями в Европе можно назвать Францию. Лидер «Национального фронта» (с 2018-го — «Национальное объединение») Марин Ле Пен перед президентскими выборами 2017 года в стране посетила Россию для приватной встречи с Путиным. Тогда же в её программу входил и визит в Госдуму. Ле Пен неоднократно жаловалась на отказ французских банков финансировать её избирательную программу, однако получение денег от России отрицала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Москва не представляет возможным оказание финансовой помощи Ле Пен. Тем не менее в мае 2019 года лидер «Национального фронта» признала, что её партия получила кредит от российского банка в Чехии, однако, по её словам, этот шаг нельзя расценивать как помощь российского правительства.