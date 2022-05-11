Кадыров сообщил об освобождении завода «Заря» в ЛНР

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале об освобождении бойцами подразделения «Ахмат» и народной милиции ЛНР порохового завода «Заря», а также населённых пунктов Южный и Воеводовка. Кроме того, по его словам, под полный контроль российских военных перешли посёлки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник.

В ходе внезапных наступательных действий в 4 часа утра по всей линии фронта бойцы подразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР прорвали оборону и взяли под контроль населённые пункты Южный и Воеводовка, попутно освобождён пороховой завод «Заря», — написал Кадыров.

Он уточнил, что в ходе наступления уничтожено свыше 200 боевиков нацбатальонов, а также выведено из строя более 10 единиц военной техники. В данный момент на освобождённых территориях проводится зачистка разобщённых националистических группировок, заключил Кадыров.

Накануне Кадыров заявил, что город Попасная в ЛНР полностью перешёл под контроль ВС РФ. Он отметил, что теперь жители ещё одного города Донбасса могут перейти к мирной жизни.