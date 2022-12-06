Качиньский: Германия должна заплатить за унижение поляков во время войны Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский: Германия должна заплатить за унижение поляков во время войны

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Германия должна заплатить за унижение поляков во время Второй мировой войны, пишет портал wnp.pl. По словам политика, поляков «загоняли на принудительные работы на фермы» и «обращались с ними хуже, чем с животными».

Немцы начали войну, совершили невероятные преступления, ужасным образом унижали даже тех поляков, которые выжили, использовали их, — сказал Качиньский.

Он считает, что после войны к Германии отнеслись «слишком мягко», но в ином случае, сейчас это была бы «очень, очень бедная и гораздо менее многочисленная страна».

К ним отнеслись слишком мягко. Слава богу, что только так. Они должны нам — они должны заплатить, — подчеркнул Качиньский.

Ранее прокурор Санкт-Петербурга подал в городской суд заявление о признании блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Отмечается, что изучены архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей города в годы Великой Отечественной войны.

Бундестаг в Германии одобрил резолюцию, определяющую голодомор в СССР в начале 30-х годов прошлого века, как геноцид. Документ был внесен на обсуждение как правящими партиями, так и оппозиционным блоком ХДС/ХСС. За резолюцию проголосовали все вышеуказанные партии, воздержались парламентарии от фракций Левой партии и «Альтернативы для Германии». В резолюции утверждается, что вся Украина «пострадала от голода и репрессий», а не только ее регионы, производившие зерно.