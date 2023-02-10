Кабмин Украины накрыла новая волна кадровых «чисток» «РБК Украина» сообщило об увольнении пятерых заместителей главы МВД Украины

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Пять заместителей главы МВД Украины написали заявления об отставке, сообщает «РБК Украина». Изданию удалось получить комментарий пресс-службы ведомства, в котором сказано, что увольнение замминистра является устоявшейся законной процедурой, прописанной в 9-й статье закона Украины.

Заместители главы министерства внутренних дел написали заявления об отставке. Согласно информации, заявления написали Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров, — говорится в сообщении.

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство Украины также уволило первого замминистра экономки и зампредседателя агентства по туризму, пишет Readovka.

1 февраля украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал новые увольнения в правительстве страны. Он отметил, что не соответствующие требованиям государства и общества чиновники после «кадрового затишья» будут отправлены в отставку.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он поблагодарил Зеленского за оказанное доверие. До этого свой пост оставил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Впоследствии стало известно, что в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил республики. На сайте Минобороны Украины говорилось, что решение было принято, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате обвинений, связанных с закупкой услуг питания».