Израиль между Украиной и здравым смыслом Выжмут ли киевские власти помощь из Тель-Авива

Фото: shutterstock

Владимир Зеленский с политическими подельниками нашел в последние дни новую цель для своих бесконечных требований поддержки. На этот раз суровой критике подвергся Израиль, который действительно стремится перед лицом конфликта на Украине сохранять максимально возможный нейтралитет. Это-то и возмутило президента, относительно недавно оформившего для своей семьи израильские паспорта. В очередном своем интервью западным медиа он пожаловался на то, что помощи от еврейского государства ровно ноль. Ему вторит глава президентского офиса Андрей Ермак, уверенный в том, что «в этот Рош Ха-Шана (еврейский Новый год) Израиль должен выбрать Украину».

Надо сказать, что верный американский союзник на Ближнем Востоке маневрирует не просто так. Дело в том, что для исключительно уязвимого в плане безопасности государства важны ровные отношения с Россией. Можно сказать, что обе страны связывает сеть тонких взаимных компромиссов. В свое время Израиль был потрясен эффективным применением хамасовцами против своих бронемашин нашей системы «Корнет». А потому обе страны стремятся не поддерживать своими современными вооружениями противников друг друга.

Более того, наши ВКС, развернутые в Сирии, не препятствуют атакам израильских ВВС против подразделений иранской армии. Израиль же, как известно, не присоединился к западным антироссийским санкциям, извлекая из своего нейтралитета и коммерческую прибыль.

Но в Киеве не просто так сейчас активизировались в своих попытках превратить и Израиль в сторону конфликта. Российско-израильские отношения явно потеряли от ухода в отставку Биньямина Нетаньяху, который возглавлял правительство рекордные 12 лет. При премьерстве Нафтали Беннета инерция таких отношений, базирующаяся на личных контактах лидеров обеих стран, была сохранена. Более того, циркулировала в информпространстве версия, что в числе захваченных на Украине российскими силами наемников были и израильтяне, которых без лишнего шума вернули на историческую родину через Эмираты. В ответ и Израиль взял на себя ряд различных обязательств.

Но севший в премьерское кресло в июле этого года Яир Лапид якобы от обязательств своего предшественника, в числе которых была и передача России религиозных объектов, отрекся. Лапид вообще считается наименее приемлемым премьером для России, поскольку еще на посту министра иностранных дел критиковал нашу специальную операцию и яростно возмутился, когда Сергей Лавров допустил еврейские корни у Адольфа Гитлера.

Фото: Koby Gideon/Israel Gpo/Global Look Press Яир Лапид

Утверждают, что разочарованная Россия якобы и начала в ответ ликвидацию у нас представительства известного еврейского агентства «Сохнут», занимающегося репатриацией ценных кадров по всему миру и под крышей которого — в этом нет большого секрета — всегда активно работала израильская разведка. Пока вердикт суда по этому делу отложен, так что есть простор для взаимного торга.

Словом, на двусторонние отношения упала тень. А тут еще стали развиваться военно-технические связи России с Ираном, который в Тель-Авиве считается главным потенциальным противником. Понятно, что израильтяне дополнительно напряглись, когда прошла информация о том, что Москва вроде бы готова в обмен на так необходимые на украинском фронте беспилотники поставить аятоллам суперсовременные многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. А такие возможные поставки израильтяне могут воспринять как потенциальную угрозу.

Словом, украинским властям есть на чем сейчас сыграть для того, чтобы тема поддержки Украины стала составляющей начинающейся в Израиле очередной предвыборной кампании, которая завершится 1 ноября. Уже сейчас говорят о том, что Киев хотел бы получить от Израиля средства борьбы с беспилотниками, а израильские специалисты, мол, не прочь опробовать в боевых условиях новые технологии. Так что уже новому составу кнессета придется прикидывать, в чем для государства больше риска, а в чем больше пользы.